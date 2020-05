«Ο παίκτης που… κουνάει μαντήλι για την Κύπρο – Η υπόθεση Δώνη και…»

Η αλήθεια για το θέμα Δώνη, ο Τσιμίκας που δεν “ψήνεται” για Νάπολι αλλά και αυτοί που “τσακώνονται” για τον Βαλμπουενά. Όλα στις Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην… πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Η επιδημία έχει βάλει δύσκολα και στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ και στα media. Όλοι έχουν πρόβλημα, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Οι ομάδες ας πούμε δεν κινούνται και τα Μέσα Ενημέρωσης δεν έχουν κάτι να γράψουν. Αποτέλεσμα είναι να δημοσιεύονται ή να αναπαράγονται διάφορα που δεν ισχύουν. Παράδειγμα η υπόθεση Δώνη. Ούτε τα βρήκαν, ούτε επικοινωνία υπάρχει, αλλά ούτε και διαζύγιο. Όλα ανοιχτά είναι. Ο Αλαφούζος έχει να μιλήσει με τον Δώνη εδώ και μήνες. Εκτός αν θεωρείται επικοινωνία ότι του Αγίου Γεωργίου, υπήρξε μια ευχή προς τον προπονητή. Κι αυτό ήταν όλο. Πέραν τούτου, ουδέν έχει συμβεί. Ταυτόχρονα, μπορεί να υπάρχουν διαφορές, αλλά υπάρχει και μία εκτίμηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει βγει καμία αρνητική πληροφορία για τον έναν η τον άλλον. Όσο κρατάνε τη σχέση σε ανεκτά επίπεδα, τόσο πιθανό είναι να γεφυρωθεί και η διαφορά. Ειδικά αν κάνει μία καλή σειρά πλέι οφ ο Παναθηναϊκός, θυμηθείτε ότι όλα θα είναι ανοιχτά για την επόμενη σεζόν και δεν πρέπει να βιαζόμαστε να προεξοφλήσουμε τίποτα. (SDNA)

*Ποια ομάδα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και το αμερικανικό πρωτάθλημα, εκδήλωσε ενδιαφέρον για παίκτη της ΑΕΚ αλλά «έφαγε» άκυρο με συνοπτικές διαδικασίες; (ΩΡΑ)

*Πάνω από 50 δανεικούς παίκτες μετράει ο Ολυμπιακός. Κι επειδή το νούμερο είναι μεγάλο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης το πήρε απόφαση και ζήτησε από τους συνεργάτες του να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα το φετινό καλοκαίρι. (FORZA)

*Εκτός από τον (παλιόφιλο) Γιάκομπ Γιόχανσον, η ΑΕΚ έχει έναν ακόμα… δικό της άνθρωπο που όποτε το θελήσει μπορεί να εξασφαλίσει το (πολύτιμο) report του σχετικά με παίκτες που προέρχονται από την σουηδική αγορά. Κι αυτός είναι ο Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς. Ο άλλοτε παίκτης και τεχνικός διευθυντής της «Ένωσης» διατηρεί διαχρονικά πολύ καλή σχέση με τους «κιτρινόμαυρους». Κι όποτε του ζητηθούν πληροφορίες για παίκτες που κυκλοφορούν στη χώρα του, προσφέρει τα «φώτα» του στην ΑΕΚ. Οι φίλοι στα δύσκολα και στις μεταγραφικές υποθέσεις φαίνονται .(ΩΡΑ)

* Πριν κανένα 10ήμερο, η Μονακό μέχρι που έδινε 3-4 «χαρτιά» και δύο παίκτες! Εφεξής, ούτε φωνή, μήτε ακρόαση. Ο κύριος είναι στην λίστα. Δεν αντιλέγω. Η γαλλική ομάδα όμως στις 15 Ιουνίου έχει ορίσει την «πρώτη» για τη νέα σεζόν. Ξέρετε πόσοι παίκτες της είναι under contract; Μόλις 60!!! Ήδη, το 50% εξ αυτών είναι προς διάθεση (πώληση ή δανεισμό). Οπότε νεότερα για τον Γιαννούλη πριν τα μέσα Ιουλίου ελαφρώς δύσκολο… (Sportime)

* Μια και στην Ιταλία εσχάτως «ξύπνησαν» αναφορικά με το φλερτ της Νάπολι με τον Τσιμίκα το επαναλαμβάνω ακόμη μία φορά: Ολυμπιακός και παίκτης ΔΕΝ «ψήνονται» για deal στη γειτονική χώρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουμε γράψει. Η έσχατη πληροφορία είναι πως οι «παρτενοπέι» όντως έχουν διάθεση για επιστροφή για τον 24χρονο μπακ, αλλά το πορτοφόλι του Κριστιάνο Τζιουντόλι (σ.σ: δεξί χέρι του Ντε Λαουρέντις) δύσκολα να ανοίξει πάνω από 10 μύρια! Ποσό που ακόμη και εν μέσω πανδημίας δεν καλύπτει τα «θέλω» του επίδοξου πρωταθλητή Ελλάδας. By the way, σε όλο αυτό το διάστημα του φλερτ, επειδή γράφεται και αυτό, Μανωλάς και Τσιμίκας δεν έχουν ανταλλάξει καν μήνυμα. Ο καθένας για ευνόητους λόγους… (Sportime)

*Η Κολόμπους Κρου ήταν η ομάδα του MLS, η οποία εξέφρασε το ενδιαφέρον για τον Σαμπανάζοβιτς. Η ομάδα από το Οχάιο πρότεινε στην Ένωση να εντάξει ως δανεικό τον Σαμπανάζοβιτς και να μπει μια οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε όμως από την ΑΕΚ. (FORZA)

* Επιμένω και ας γίνομαι κακός! Η ΑΕΚ ακόμη ΔΕΝ έχει πάρει τηλέφωνο τον Πολ Κουτσολιάκο και πάει πλαγίως να «ψήσει» τον Γαλανόπουλο για το μέλλον της συνεργασίας τους. Λάθος στρατηγική. Ο «μικρός» είναι καλά δασκαλεμένος από τον ατζέντη του και μπορεί να εμφανίζεται διαλλακτικός στις συνομιλίες του με τον Ίλια Ίβιτς, αλλά γνωρίζει πως ήδη υπάρχει ομάδα αν σε έξι μήνες βγει στην αγορά όντας free agent. Και όσο ο Γαλανόπουλος διαβάζει πως ο Σιμόες δεν κουνιέται και ο Σιμάνσκι είναι Νο1 προτεραιότητα τόσο ζορίζεται για να ενδώσει σε οποιαδήποτε σκέψη παραμονής στο club. Θέλει τρόπο και όχι (τόσο) κόπο η περίπτωσή του… (Sportime)

* Ο Ντιγκινί… κουνάει μαντήλι για την Κύπρο. Ο Λάρσον ετοιμάζεται. Ο Βέλεθ έχει ήδη βάλει τα πράσινα. Στου Χαριλάου έπεσε περονόσπορος και εφόσον ισχύσει το ban, τότε θα τρέχει και δεν θα φτάνει ο Καρυπίδης. Έχασε πολύ χρόνο με τις ανανεώσεις ο Θοδωρής και τώρα κινδυνεύει να βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη θέση όταν αρχίσει η επόμενη σεζόν. Αν δεν του προκύψουν επιπλέον προβλήματα. Για τον Ματίγια, πάντως, δηλώνει απαισιόδοξος. (Sportday)

* Είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο ο Γιώργος Βαγιαννίδης (με προσύμφωνο), αλλά το «έσπασε» το deal και θέλει να πάει μόνο στο εξωτερικό. Χθες γράφτηκε και η Σίτι μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων. Θυμίζουμε ότι από πέρυσι, μετά την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, δεν δικαιούται μια ομάδα να παραχωρήσει ως δανεικό παίκτη μετά την απόκτηση του (LIVESPORT)

* Για τον Ζοσέ Σα είναι αρκετά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος και είναι αλήθεια πως και ο ίδιος το έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα. Δεν θα έλεγε «όχι» σε μία προοπτική καλύτερου πρωταθλήματος και να παίρνει και χρόνο στα πόδια του. Αυτήν την περίοδο, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό για τον Σα. Εκείνος που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση για τον Πορτογάλο είναι μόνον ο ατζέντης του, ο Ζόρζε Μέντες, κατά τα άλλα δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα παρά τα όσα γράφονται (ΦΩΣ)

* Τα όσα έχει πετύχει φέτος ο Βαλμπουενά με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε είναι χωρισμένη σε «στρατόπεδα» για τον Γάλλο σούπερ σταρ και για το γεγονός ότι δεν τον έπεισαν πέρσι το καλοκαίρι να μείνει στο «Σουκρού Σαράτσογλου». Τσακώνονται σαν τα κοκόρια για χάρη του Βαλμπουενά! Ορισμένοι στη Φενέρ πίστευαν ότι δεν θα ανανέωνε με τον Ολυμπιακό και σκόπευαν να τον ξαναπροσεγγίσουν. Δεν πρόλαβαν όμως… Ο Βαλμπουενά ανανέωσε από τον Φεβρουάριο (ΦΩΣ)