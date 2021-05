Ο Όμιλος BMW κατέκτησε το iF Design Gold Award για την εικαστική παρουσίαση της BMW iX

Η υψηλότερη διάκριση – το Gold Award – στην κατηγορία ‘Επικοινωνία’ αναγνωρίζει τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική εκτέλεση, και την ποιότητα απεικόνισης της πρωτοποριακής παρουσίασης στο #NEXTGen 2020. Ο Όμιλος BMW κατέκτησε έξι ακόμα iF Design Awards στις κατηγορίες Προϊόν, Επικοινωνία και Επαγγελματική Φιλοσοφία.

Ο θεσμός iF Design Award θεωρείται από τους παγκοσμίως πιο έγκυρους για την επισφράγιση της ποιότητας εξαιρετικών σχεδιαστικών επιτευγμάτων. Οι νικητές επιλέγονται από μία διεθνή επιτροπή που απαρτίζεται από αναγνωρισμένους εκπροσώπους της σχεδιαστικής κοινότητας σε κατηγορίες όπως Προϊοντική Σχεδίαση Σχεδιασμός Χώρων, Αρχιτεκτονική, Εμπειρία Χρήστη, Υπηρεσία και Σχεδίαση Επικοινωνίας.

Το #NEXTGen 2020 streaming event του BMW Group ενθουσίασε τους φίλους των BMW, MINI και BMW Motorrad σε όλο τον κόσμο, αλλά εντυπωσίασε και τους ειδήμονες της σχεδίασης. Πράγματι, μία κριτική επιτροπή που συνήλθε υπό το Γερμανικό Συμβούλιο Σχεδίασης επέλεξε την καινοτόμα μορφή παρουσίασης για το χρυσό βραβείο του iF Design Award 2021 στην κατηγορία ‘Επικοινωνία’. Το Gold Award – η υψηλότερη διάκριση του διαγωνισμού – απονεμήθηκε για την εικονική, παγκόσμια πρώτη παρουσίαση της BMW iX η οποία, ως το highlight της #NEXTGen 2020, προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή. Η κριτική επιτροπή επεσήμανε ότι η φιλοσοφία παρουσίασης της νέας τεχνολογικής ναυαρχίδας του BMW Group έθεσε νέα πρότυπα στην επικοινωνία.

Με το format παρουσίασης που επιλέχθηκε για το #NEXTGen 2020, το BMW Group συνυπολόγισε τόσο τις τεχνολογικές δυνατότητες της ψηφιακής εποχής όσο και τους περιορισμούς της συνεχιζόμενης πανδημίας. Το περιεχόμενο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα και υπάρχει στο σύνδεσμο www.bmw.com/nextgen, προσφέρει μία εκτεταμένη εικόνα από το FIZ. Μαζί με την BMW iX παρουσιάστηκαν και άλλες πρωτοποριακές φιλοσοφίες οχημάτων, όπως τα MINI Vision Urbanaut και BMW Motorrad Concept CE 04, καθώς και συναρπαστικά και ψυχαγωγικά video clips εστιάζοντας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το νέο Κέντρο Προσομοίωσης Οδήγησης BMW (Driving Simulation Centre), συστήματα ηλεκτροκίνησης, συνδεσιμότητα και εικονική συνεργασία.

Το BMW Group απέσπασε επίσης έξι ακόμα iF Design Awards τη φετινή χρονιά. Η καμπάνια “The BMW Individual – Symbols of Suprematism” και η καλλιτεχνική επιμέλεια για το “THE 8” απέφεραν στην εταιρία δύο ακόμα διακρίσεις στην κατηγορία ‘Επικοινωνία’. Το BMW i Interaction EASE απέσπασε ένα iF Design Award στην κατηγορία ‘Επαγγελματική Φιλοσοφία’. Και οι BMW Concept i4, BMW M4 GT3 και BMW iX τιμήθηκαν για τη σχεδιαστική αριστεία τους στην κατηγορία ‘Προϊόν’.