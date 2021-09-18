Ο Νικ συνάντησε πατέρα και γιο Μαντούκα στην Ιταλία (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο  Κύπριος διεθνής αμυντικός, Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος αγωνίζεται στην Ιταλική Κόμο, συνάντησε στην Ιταλία τον Γκουστάβο Μαντούκα και τον γιο του, με τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο άσο του ΑΠΟΕΛ, να κάνει το πιο κάτω ποστάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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