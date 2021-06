Ο Μουρίνιο έβαλε τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας σε… σκέψεις! (ΒΙΝΤΕΟ)

Την δική του οπτική αναφορικά με την επικείμενη αναμέτρηση της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία, θέλησε να εκφράσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δηλώνει κατά του συστήματος που περιλαμβάνει 3 κεντρικούς αμυντικούς και 2 μπακ, πράγμα που βεβαίως ο ίδιος καθιέρωσε στην καριέρα του!

Οξύμωρο χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο γεγονός, μιας και ο Μουρίνιο ήταν αυτός που ξεκίνησε να αγωνίζεται με πεντάδα στην άμυνα, γνωρίζοντας πως ο τρόπος αυτός παιχνιδιού, εξασφαλίζει θεωρητικά πληρέστερη ανασταλτική λειτουργία.

Παρ’ όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση θα το θεωρούσε λάθος, αναλογιζόμενος το μεστό παιχνίδι στο οποίο θα ήθελε να καταφύγει και η Κροατία.

Τέλος, δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη μνεία στον Τζακ Γκρίλις, τον οποίο «παρομοίασε» με τον Λουίς Φίγκο, θέλοντας να αναδείξει τις επιθετικές αρετές του, και την ικανότητα του να “παράγει” ποδόσφαιρο και να δημιουργεί.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Είναι εξαιρετικός όταν αγωνίζεται στα αριστερά. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει βέβαια γιατί ο Ράσφορντ μπορεί να αγωνιστεί μόνο εκεί, με αποτέλεσμα ο Γκρίλις να μετακινείται και να χάνει την δυναμική του.

Παρ’ όλα αυτά, κατά την γνώμη μου ο Γκρίλις είναι απίστευτος όταν δημιουργεί. Μου θυμίζει για να είμαι ειλικρινής τον Λουίς Φίγκο. Ο τρόπος που αγωνίζεται, παίρνει πέναλτι και επιτίθεται. Είναι δυναμικός και μου αρέσει πάρα πολύ».

❌ @JPickford1

❌ @MarcusRashford

❌ @Sterling7

✅ @DeanHenderson

✅ @BellinghamJude

José Mourinho picks his England starting XI for the first game of #EURO2020 .

Some big calls in this selection 👀

Do you agree? pic.twitter.com/5bKcnDhfaV

— talkSPORT (@talkSPORT) June 11, 2021