Ο Μουρίνιο έδειξε τρία δάχτυλα στους οπαδούς της Γιουβέντους, απαντώντας στις αποδοκιμασίες!

Με 1-0 ηττήθηκε από την Γιουβέντους εκτός έδρας η Ρόμα, σε αγώνα για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Serie A.

Ο τεχνικός των «λύκων» Ζοσέ Μουρίνιο καθ΄ όλη την διάρκεια του ντέρμπι έγινε δέκτης αποδοκιμασιών από τους οπαδούς των «μπιανκονέρι», ωστόσο ο ίδιος δεν άφησε την ευκαιρία να τους απαντήσει να πάει χαμένη.

Πως ακριβώς τους απάντησε; Δείχνοντας τους τρία δάχτυλα του. Με τον τρόπο αυτό ο Πορτογάλος κόουτς τους παρέπεμψε στο τρεμπλ που είχε κάνει ως προπονητής της Ίντερ το 2010.

Ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά, που ο Special One έκανε την σχετική χειρονομία, καθώς κάτι τέτοιο είχε ξανακάνει στους φίλους της ομάδας του Τορίνο, το 2018 όταν ήταν προπονητής στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα ο ίδιος υπονόησε πως αυτός είναι ο λόγος, που βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών της Γιουβέντους, ενώ μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε χαρακτηριστικά πως «προφανώς οι οπαδοί της Γιουβέντους δεν είναι ερωτευμένοι μαζί μου».

Jose Mourinho gave heckling Juventus supporters a three-fingered reminder of the treble he won with Inter 🤣

“Obviously, Juventus fans are not in love with me,” he said after Roma’s 1-0 defeat. pic.twitter.com/KIz0LrAjrE

— Extra Time Football (@ETFootball360) October 18, 2021