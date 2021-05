Ο μεταμφιεσμένος Μέσι λέει τα πιο “κρύα” ανέκδοτα

Ένα απόσπασμα που επανήλθε στο προσκήνιο προ ημερών δείχνει ένα νεαρό Μέσι να συμμετέχει σε ένα τηλεοπτικό σόου της Αργεντινής. Μάλιστα, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα είναι μεταμφιεσμένος με ρούχα και περούκα που θυμίζουν σκετσάκι των Α.Μ.Α.Ν.

Η παρουσία του στην εκπομπή δεν έχει να κάνει με κάποια συνέντευξη για την ποδοσφαιρική πορεία του, αλλά με ανέκδοτα. Κρύα ανέκδοτα! Και λογοπαίγνια. Κακά λογοπαίγνια! Και όλα αυτά, υπό την ονομασία “Mr. Humor”.

“Ο Ερνέστο κόβει το γρασίδι. Και ο Τούρου;”, ήταν μία από τις ερωτήσεις που έκανε στον παρουσιαστή. “Φλόρες”, ήταν η απάντηση, που στα ισπανικά σημαίνει “λουλούδια”, ωστόσο αφορά και στον Τούρου Φλόρες, τον Αργεντινό πρώην διεθνή επιθετικό με μεγάλη καριέρα στην Ισπανία.

Ο mr. Humor συνέχισε ακάθεκτος και κατέληξε σε ένα λογοπαίγνιο που αφορά το επώνυμό του: “Πώς λέγεται ο διάσημος ποδοσφαιριστής που το επώνυμό του είναι ένα καταφατικό πρόβατο; Μέεεεεσι (“μεεεεε” ως ο ήχος που κάνουν τα πρόβατα και “si” το ισπανικό “ναι”)”.

— Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) April 27, 2021