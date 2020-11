Ο Μέσι απέχει τρία γκολ για να πιάσει το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ενα σπουδαίο ρεκόρ, το οποίο έδειχνε… άπιαστο, κυνηγάει ο Λιονέλ Μέσι με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και όλα δείχνουν πως αργά ή γρήγορα όχι μόνο θα το πιάσει αλλά και θα το ξεπεράσει.

Ο Αργεντινός σταρ των «μπλαουγκράνα» έχει βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 640 φορές σε 741 συμμετοχές. Τα περισσότερα από αυτά τα έχει πετύχει στο πρωτάθλημα καθώς έχει σκοράρει τα 447 τέρματα σε 492 εμφανίσεις.

Πλέον βρίσκεται τρία γκολ μακριά από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Πελέ. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου είχε σταματήσει στα 643 γκολ σε 757 αναμετρήσεις, αλλά φαίνεται πως ο Λιονέλ Μέσι σύντομα θα τον ξεπεράσει.

Μάλιστα, ο 33χρονος άσος της Μπάρτσα θα έχει την ευκαιρία απόψε στο ντέρμπι με την Ατλέτικο (21/11, 22:00) για να πιάσει τον Βραζιλιάνο σε γκολ.

So… these are the days! 🤩

Anxious to see how the football world responds to another Messi record in the making. A huge one!

Four goals needed to surpass the great @Pele and to set a new world record of most official goals on top level for a single club in senior football. pic.twitter.com/nYX4MX6kwC

— MESSISTATS 🐐 (@MessiStats_) November 20, 2020