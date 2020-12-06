Ο Μερικής αποχαιρέτησε την Αναστασία που έφυγε τόσο νωρίς… (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, Γιώργος Μερκής, αποχαιρέτησε την αδικοχαμένη ποδοσφαιρίστρια Αναστασία Νικολάου, ανεβάζοντας την πιο κάτω φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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