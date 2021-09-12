Ο Ματ «ΠΛΗΓΩΣΕ» την Ομόνοια και… απολογήθηκε – Σεντερφορίσιο γκολ ο Άγγλος! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Στο 74ο λεπτό, ο Ματ Ντάρμπισαϊρ σκόραρε κόντρα στην πρώην ομάδα του και έδωσε προβάρισμα δύο τερμάτων στην ΑΕΚ στο ματς με την Ομόνοια (2-0)!

Δείτε το γκολ: