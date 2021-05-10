Ο Λοΐζου πόσταρε επικές στιγμές από το λεωφορείο, με συνθήματα για την Ομόνοια! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ένα… επικό βίντεο πόσταρε από το λεωφορείο που μετέφερε τους “εκστασιασμένους” παίκτες της Ομόνοιας ο Λοίζος Λοϊζου!

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