Ο Κριστιάνο πριν από 18 χρόνια προπονούσε τον Λίνγκαρντ και τώρα πανηγύριζαν μαζί! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο J Lings πέτυχε το 4-1 για τους «κόκκινους διαβόλους» απέναντι στη Νιούκαστλ το απόγευμα του Σαββάτου, συνοδεύοντας τα δυο γκολ του μεγάλου, Κριστιάνο Ρονάλντο στην επανεμφάνισή του με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, ενώ και ο Μπρούνο Φερνάντες είχε φροντίσει ώστε να πετύχει υπέροχο γκολ από απόσταση.

Πριν από 18 χρόνια, ο μικρούλης, τότε, Λίνγκαρντ, μάθαινε ορισμένα μυστικά της μπάλας από τον πολύ πιο νεαρό CR7 και τώρα βρέθηκαν να σκοράρουν στο ίδιο παιχνίδι και να πανηγυρίζουν παρέα…

18 years ago, Cristiano Ronaldo taught Jesse Lingard some skills when he was in the Man United academy.

Today, they both scored and celebrated together at Old Trafford! 🤝 pic.twitter.com/pdTXeKyNax

— ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021