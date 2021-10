Ο Κριστιάνο ήταν… «εξαφανισμένος» κόντρα στη Λέστερ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν, βέβαια, στον αγωνιστικό χώρο καθώς ξεκίνησε βασικός, αλλά οι αριθμοί δείχνουν ότι ήταν σαν να μην βρισκόταν εκεί.

Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο έχει μόλις μία επιτυχημένη ντρίμπλα στο παιχνίδι, μία τελική πάσα και μόνο ένα σουτ προς την εστία, ενώ έχασε 6 φορές την μπάλα και βρέθηκε τρεις φορές σε θέση οφσάιντ.

Cristiano Ronaldo’s game by numbers vs. Leicester City :

0 Goal

0 Assists

1 (1) Dribble attempts (succ.)

1 Key passes

1 shots on target

6 Possession lost

3 Offsides #cr7 pic.twitter.com/bC3LrLqU17

