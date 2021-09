Ο Κούκοτς ευχαρίστησε Τζόρνταν και Πίπεν που τον… διέλυσαν το 1992 στην Βαρκελώνη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τόνι Κούκοτς είναι μέλος του Hall Of Fame και στην ομιλία του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν που τον… διέλυσαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

Ο Κροάτης άσος είναι μέλος της δεύτερης τάξης του Hall Of Fame του 2021 και στην ομιλία του δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του στους Μπουλς, Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν για το… μάθημα που του έδωσαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης ως μέλη της «Dream Team».

Ο Τόνι Κούκοτς είπε χαρακτηστικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σκότι Πίπεν που με διέλυσαν (kicking my butt οι λέξεις του) κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών στην Βαρκελώνη και μου έδωσαν το κίνητρο να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να αποτελέσω ένα σημαντικό κομμάτι των Σικάγο Μπουλς».

“I would like to thank Michael Jordan and Scottie Pippen for kicking my butt during the Olympics in Barcelona, and then motivating me to work even harder to become an important part of the Chicago Bulls.” – Toni Kukoc pic.twitter.com/dPihZfdudB

