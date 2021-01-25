Ο Κάκκουφας ΜΕΣΑ στο βαν του VAR: «Νεοκλέους πέναλτι η Ομόνοια. Εν έρκεσαι; – Ε Βασίλη είδε το ούλλη η Κύπρος»

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Ο γνωστός κωμικός από την Αραδίππου, Μιχάλης Κάκκουφας μπαίνει στο βαν του VAR και χαρίζει άφθονο γέλιο με φάσεις από αγώνα του κυπριακού πρωταθλήματος.

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