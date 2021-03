Ο Γκους Χίντιγκ «κάλεσε» Μπένσοπ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο λόγος για τον επιθετικό του Απόλλωνα Τσάρλι Μπένσοπ, ο οποίος κλήθηκε για τους αγώνες κόντρα στην Εθνική του Αγίου Βινσέντιου (26/3) και την αναμέτρηση απέναντι στην αντίστοιχη της Κούβα (29/3).

Επιπλέον, στην αποστολή βρίσκεται και ο Ζαρσίνιο Αντόνια, ο οποίος αγωνίστηκε στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνοιας και της ΑΕΛ.

Δείτε φωτογραφία:

The players that will represent Curacao in the upcoming games against SVG and Cuba @caribbeanfooty @CONCACAFDOMINI @ConcacafC @SurinamCol @CuracaoFootball @Curacaofootbal1 @curacao_quotes @Dalepumasdale @Jwansing_05 @cuwsoccerfan @Foet247Benelux @foet247america pic.twitter.com/w1HX6u4EkK

— Rienngelo Albertus (@gelinho23) March 9, 2021