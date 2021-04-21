Ο γιος του Ντέβι έβαλε τα γαλαζοκίτρινα και περιμένει… πρόκριση! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο ΑΠΟΕΛ δίνει τον σημαντικότερο αγώνα της χρονιάς του, στη ρεβάνς ενάντια στην Ανόρθωση στο ΓΣΠ για τα ημιτελικά του κυπέλλου, και ο γιός του Τόμας Ντε Βινσέντι ετοιμάστηκε ήδη για την μεγάλη αναμέτρηση και ντύθηκε στα γαλαζοκίτρινα, περιμένοντας, εννοείται, την πρόκριση.

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