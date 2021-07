Ο Γιάννης πέτυχε κάτι που είχε καταφέρει μόνο ο Τζόρνταν! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Όπως ενημέρωσε το «ESPN Stats & Info», ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που είχε βάλει 20 πόντους σε μία περίοδο των τελικών, πριν το κάνει ο Γιάννης δυο φορές φέτος, ήταν ο Μάικλ Τζόρτζαν το 1993.

Αυτό λέει πολλά για τον… ασταμάτητο πάουερ φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς.

Prior to Giannis scoring 20 points in a quarter twice in this series, the last player with 20 points in a Finals quarter was Michael Jordan in 1993. pic.twitter.com/znS0qWT1iB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 21, 2021