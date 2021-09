Ο Φαν Ντάικ έριξε «άκυρο» σε θαυμαστή για selfie για να συνεχίσει τις δηλώσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Πιτσιρικάς ήθελε να βγάλει selfie με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όμως εκείνος προτίμησε να συνεχίσει τις δηλώσεις του και τον έδιωξε.

Σίγουρα ο νεαρός Ολλανδός που έτρεξε πάνω στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για μια selfie, περίμενε να… πάει καλύτερα η προσπάθειά του, αφού ο έμπειρος αμυντικός δεν ήθελε να σταματήσει τις δηλώσεις του και τον έσπρωξε για να φύγει από το πλάνο.

Van Dijk refusing to take a selfie so he can finish a interview 😂 pic.twitter.com/phgPiZqYkE

— Samue (@SamueILFC) September 1, 2021