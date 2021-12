Ο φαλακρός (πλέον) Μουρίνιο, εξήγησε γιατί πήρε το μαλλί με την… ψιλή! (ΒΙΝΤΕΟ)

Για όλα φταίει ένας ύπνος! Το πιστεύουμε;

Ο Πορτογάλος τεχνικός κλήθηκε από το Sky Sports να… δικαιολογήσει το νέο λουκ του και εξέπληξε ακόμα και με τον λόγο για τον οποίο πήρε αυτή την απόφαση…

«Ορισμένες φορές το κάνω γιατί μου αρέσει να αισθάνομαι τον κρύο καιρό της Αγγλίας και ν’ αλλάζω εμφάνιση. Αυτή τη φορά, όμως, αποκοιμήθηκα και μετά δεν μου άρεσαν τα μαλλιά μου, οπότε είπα στον κομμωτή να τα πάρει όλα…», είπε ο Μουρίνιο. Χμ!

Δείτε το βίντεο:

Jose Mourinho explains why he decided to go bald 🤣 pic.twitter.com/OoAqdJmnhM

— Football Daily (@footballdaily) February 10, 2020