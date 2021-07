Ο Έρικσεν θα μπορέσει να παίξει στη Serie A μόνο αν βγάλει τον απινιδωτή!

Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Κρίστιαν Έρισκεν είναι πολύ πιθανό να μπουν, μετά το σοκαριστικό συμβάν που είχε στο Euro με την εθνική Δανίας.

Όπως γίνεται γνωστό στην Ιταλία, οι άνθρωποι της Serie A δεν θα επιτρέψουν στον Δανό μεσοεπιθετικό να αγωνιστεί τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Ίντερ εφόσον συνεχίσει να έχει τοποθετημένο τον ειδικό απινιδωτή που προστατεύει την καρδιά του.

«Αν ο παίκτης βγάλει τον απινιδωτή που του έχει τοποθετηθεί και αποφασιστεί πως το πρόβλημά του έχει διορθωθεί, μόνο τότε μπορεί να επιστρέψει για να παίξει με την Ίντερ», ανέφερε ο Φρανσέσκο Μπρακονάρο, μέλος του CTS.

