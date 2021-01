Ο Dustin Poirier έβγαλε νοκ άουτ τον McGregor στο δεύτερο γύρο! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ)

Οι στοιχηματικές έδιναν φαβορί τον McGregor απέναντι στον Poirier αλλά η αλήθεια φάνηκε μέσα στο κλουβί!

O Aμερικανός έβγαλε νοκ άουτ τον Ιρλανδό στο δεύτερο γύρο και πήρε με θριαμβευτικό τρόπο το… αίμα του πίσω, μετά τη ήττα του στο 27/9 του 2014 στο Λας Βέγκας. O πρώτος γύρος ήταν κοντινός για τους δύο «μονομάχους» αλλά στο δεύτερο, ο McGregor δεν είχε απαντήσεις στα χτυπήματα που δέχτηκε και βρέθηκε γρήγορα στο έδαφος.

Έτσι το UFC 257 στο Άμπου Ντάμπι είχε… αμερικανικό χρώμα.

Πλέον, ο Poirier, έχει σε 34 αγώνες 27 νίκες, οι 13 με νοκ άουτ και 6 ήττες.

O McGregor, από την άλλη, γνώρισε την 5η ήττα στην επαγγελματική του καριέρα έχοντας ρεκόρ πλέον σε 27 ματς, 22 νίκες και 5 ήττες. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο νοκ άουτ που δέχεται μέσα στο κλουβί!

Ο McGregor, μετά την ήττα του δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, λέγοντας απλά: «I am gutted». Λογικό.

“I want to make him humble”- Khabib Nurmagomedov #McGregorPoirier #UFC257 #khabib pic.twitter.com/HUOM5PH1g6

— ➐ (@isityousaf) January 24, 2021