Ο Αλμπέρτο Μορένο φώναζε για τη Λίβερπουλ μετά την κατάκτηση του Europa League! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ισπανός φουλ μπακ κατέκτησε το μετάλλιο του θριαμβευτή του Europa League για το 2021 και τη στιγμή των πανηγυρισμών, δεν ξέχασε τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ όπου επίσης πέρασε τρομερές στιγμές.

«You ‘ll never walk alone, πάντα! Η Λίβερπουλ στην καρδιά μου» έλεγε στο live που έκανε στα social media μετά τον θρίαμβο της ομάδας του στην Πολωνία…

Brilliant this from @18albertomp on Instagram just now:

VAMOS! YOU’LL NEVER WALK ALONE. 😂 pic.twitter.com/0ENEIphIJa

— Watch LFC (@Watch_LFC) May 26, 2021