Ντρογκμπά: Σκόραρε και πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο (BINTEO)

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά αγωνίστηκε με τους θρύλους της Μαρσέιγ σε φιλικό ματς φιλανθρωπικού χαρακτήρα το βράδυ της Τετάρτης και φυσικά σκόραρε και πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο που είχε λείψει τόσο πολύ από το ποδόσφαιρο…

Σε αντίθεση με τον Σαμίρ Νασρί που εμφανίστηκε… άλλος άνθρωπος με πολλά παραπανίσια κιλά, ο Ντρογκμπά έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση λίγα χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Η μπάλα δεν ξεχνιέται και αυτή την τέχνη αφού την έχει τελειοποιήσει, ο Ντρογκμπά δεν γινόταν να την αφήσει να «σκουριάσει».

Έτσι, στο φιλικό για φιλανθρωπικό σκοπό το βράδυ της Τετάρτης, παίζοντας με τους θρύλους της Μαρσέιγ, σκόραρε και πανηγύρισε με τον γνωστό του τρόπο που έχει λείψει πολύ από το ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους…

THAT goal and THAT celebration by Didier Drogba😍

⚽ @didierdrogba 🔙 to his best as @OM_Officiel Legends beat Team Unicef 7-4 in a friendly 🎉

I’ve missed seeing that classic @didierdrogba celebration 🤩 He even bagged himself a hat-trick! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/aTtmYG8fAt

— 433 (@433) October 13, 2021