Ντιέγκο Μαραντόνα: Οι τελευταίες λέξεις του θρύλου πριν πεθάνει (ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ενώ ο κόσμος του ποδοσφαίρου προσπαθεί να συνέλθει ακόμα από το σοκ της αιφνίδιας απώλειας, έρχονται περισσότερες λεπτομέρειες στο φως σχετικά με στις συνθήκες θανάτου του 60χρονου, που για πολλούς υπήρχε ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Σύμφωνα με εφημερίδες της Αργεντινής, ο Μαραντόνα πέθανε στον ύπνο του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Αργεντινός θρύλος υπέστη έμφραγμα στο σπίτι του την Τετάρτη, μόλις δύο εβδομάδες αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Camino a Capital – Diego Maradona en route to the presidential palace in Buenos Aires, where the wake will occur. This was minutes ago. People gathered on the side of the road, clapping and paying their respects to a legend. pic.twitter.com/yJJMjJn58z

