ΝΤΑΒΙΝΤΣΟΝ με επικό Ομονοιάτικο ποστ: «Δεν έχω γκόμενα, δεν έχω σπίτι…» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Ένα επικό Ομονοιάτικο ποστ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην παίκτης της Ομόνοιας, Ντάβιντσον Μοράις!

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