Ντανίλο: «Συνεχίζουμε συγκεντρωμένα για να πετύχουμε τους στόχους μας» – Τι είπαν Ριέρα-Κέρκεζ

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις των Ριέρα, Ντανίλο και Κέρκεζ μετά το τέλος του νικηφόρου ντέρμπι με 2-1 επί της Ανόρθωσης.

Το βίντεο: