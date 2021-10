Νιούκαστλ: Τρομάζει η σύγκριση… πλούτου με τις άλλες ομάδες!

Χαοτικά περισσότερα λεφτά για ξόδεμα -ακόμα και σε σύγκριση με τις πλουσιότερες ομάδες της Premier League- έχει η Νιούκαστλ, μετά τη μεταβίβαση μετοχών στο σαουδαραβικό fund.

Κάτι παραπάνω από υπερδύναμη του αγγλικού -και όχι μόνο- ποδοσφαίρου μπορεί να γίνει η Νιούκαστλ, με την ολοκλήρωση του deal με τους Σαουδάραβες, αφού οι οικονομικές δυνατότητες του fund προκαλούν ζαλάδα.

Και ενδεικτικό γι’ αυτό είναι ένα γράφημα που κυκλοφόρησε και κάνει τη σχετική σύγκριση με άλλες ομάδες της Premier League.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει λοιπόν κανείς στη σχετική… πίτα του πλούτου, η Νιούκαστλ θα έχει χαοτικά μεγαλύτερο κομμάτι ακόμα και από συλλόγους με γνωστή οικονομική επιφάνεια ή επίσης βαθύπλουτους ιδιοκτήτες.

A pie chart of Premier League clubs’ wealth if Newcastle’s takeover goes ahead. 💵💸💰 pic.twitter.com/dYulMU4IWp

