Νιούκαστλ: Αποθεώθηκε ο οπαδός που έκανε ΚΑΡΠΑ στον άτυχο με το καρδιακό επεισόδιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο οπαδός που ήξερε ακριβώς πως να κάνει ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) και ν’ αναλάβει δράση μέχρι να φτάσουν οι γιατροί με τον απινιδωτή στην εξέδρα, αποθεώθηκε από τους υπόλοιπους φίλους της Νιούκαστλ όταν πλέον η κατάσταση είχε ηρεμήσει…

Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης της Κυριακής και με τον Σέρχι Ρεγκιλόν ν’ ακούει τις φωνές από την εξέδρα, το ματς της Τότεναμ με τις «καρακάξες» στο St. James’ Park διεκόπη λόγω καρδιακού επεισοδίου οπαδού των γηπεδούχων.

Ένας εκ των φίλων της ομάδας του Μπρους γνώριζε από πρώτες βοήθειες και έκανε ΚΑΡΠΑ στον άτυχο οπαδό που υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Έπειτα έσπευσαν στο σημείο οι γιατροί των ομάδων με τον απινιδωτή και ο άτυχος άνδρας ήταν σε σταθερή κατάσταση στο ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο.

Ο οπαδός που έκανε ΚΑΡΠΑ, αποθεώθηκε από τους υπόλοιπους στην εξέδρα μόλις η κατάσταση ηρέμησε και μπορούσε να συνεχιστεί και το ματς…

