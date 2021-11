Νιούελς: Γκολάρα στο 93′ και «σεισμός» στο γήπεδο με τιμή στη μνήμη του Μαραντόνα (BINTEO)

Ο νεαρός Ρομάν Μπράβο στην πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα της Νιούελς πέτυχε μαγικό γκολ στο 93′ του αγώνα με την Ιντεπεντιέντε, με το γήπεδο να σείεται και τον κόσμο να τιμά τη μνήμη του μεγάλου, Ντιέγκο Μαραντόνα.

Με τον Αντριάν Ταφαρέλ στον πάγκο ως υπηρεσιακό κόουτς, την 11άδα να έχει τρεις πιτσιρικάδες που έκαναν ντεμπούτο (Μάρκος Μπενίτες 20, Μάρκο Καμπανιάρο 18 και Τόμας Γιάκομπ 17), αλλά και τον Ρομάν Μπράβο να περνάει στο παιχνίδι για πρώτη φορά στην καριέρα του, η Νιούελς πήρε δραματική νίκη κόντρα στην Ιντεπεντιέντε.

Οι παίκτες του Ταφαρέλ μπήκαν στο γήπεδο με μπλουζάκια στη μνήμη του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο κόσμος άφησε κενή την Θύρα 10 ως ένδειξη σεβασμού για τον «Θεό», ο μέσος όρος ηλικίας της Νιούελς ήταν στα 24,2 έτη και ο Ρομάν Μπράβο σκόραρε στο 93′ με εντυπωσιακό γυριστό βολέ.

«Το αφιερώνω στον αδερφό μου που βρίσκεται ψηλά στον ουρανό…» είπε συγκινημένος ο σκόρερ μετά τη λήξη του ματς…

10' | 0-0 | The game is stopped at the ten minute mark so the whole stadium can pay tribute to Diego Maradona on the weekend of his 61st birthday. The fans erupt in applause. #Newells #NOBvIND #LigaAFA pic.twitter.com/kqOjqv6RIs — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) October 31, 2021

Playing against a team 15 places above us ✅

On Maradona's birthday ✅

Down to 10 men ✅

93rd minute ✅

Spectacular volley from a kid making his debut ✅ ' pic.twitter.com/bZlQHEJc3Z — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) October 31, 2021

Respect to the fans who refused to stand on the famous number 10 worn by Diego Armando Maradona at Newell's Old Boys ⚫️ pic.twitter.com/1BCAUbpwCy — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) October 31, 2021

Club captain Maxi Rodríguez wearing the Maradona tribute shirt. Will we see him come off the bench in the second half? #Newells #NOBvIND #LigaAFA pic.twitter.com/h9GZepgWm4 — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) October 31, 2021

The Estadio Marcelo Bielsa was lit at the end of that game pic.twitter.com/4X15n0VYOb — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) October 31, 2021

