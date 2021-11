Νικητής ο Μπανάια, πρωταθλήτρια η Ducati – ΒΙΝΤΕΟ (Αποτελέσματα – Βαθμολογία)

Την τρίτη του φετινή νίκη πανηγύρισε ο Πέκο Μπανάια που επικράτησε στο Moto GP του Αλγκάβρε, το οποίο ολοκληρώθηκε με κόκκινη σημαία μετά από σύγκρουση που είχαν Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ίκερ Λεκουόνα.

Η πρωτιά του Μπανάια εξασφάλισε από τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν στην Ducati τον τίτλο στους κατασκευαστές, ενώ ο ίδιος «κλείδωσε» και την δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη, μπροστά από τον Ζοάν Μιρ. Ο τελευταίος και ο Τζακ Μίλερ συμπλήρωσαν το πόντιουμ στον αγώνα της Πορτογαλίας.

Ο ήδη μαθηματικά παγκόσμιος πρωταθλητής από τις 24 Οκτωβρίου, Φάμπιο Κουαρταραρό, είχε πτώση και τέθηκε για πρώτη φορά φέτος εκτός αγώνα.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, με τον αγώνα στην πίστα της Βαλένθια.

A dominant victory in the end for @PeccoBagnaia! 🔝

His win hands @ducaticorse the Constructors title! 🏆#AlgarveGP 🏁 pic.twitter.com/zduniXuyvE

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2021