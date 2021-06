Νίκη για την Τσεχία επί της Σκωτίας στη Γλασκώβη με ΣΟΟΥ από τον Σικ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Άλμα πρόκρισης με το καλημέρα έκανε η Τσεχία, που κέρδισε τη Σκωτία με 2-0 μέσα στη Γλασκώβη και μαζί με την Αγγλία βρίσκονται στους 3 βαθμούς στον όμιλο.



Ουσιαστικά οι Τσέχοι με νίκη ή και ισοπαλία κόντρα στην Κροατία, θα βρίσκονται στην επόμενη φάση.

Από την άλλη, η κατάσταση δυσκόλεψε αρκετά για τη Σκωτία που ταξιδεύει στο Λονδίνο τη 2η αγωνιστική για να κοντραριστεί με την Αγγλία!

Ο αγώνας

Στο 5ο μόλις λεπτό μετά από λάθος του Κάλας ο ΜακΓκίν πλάσαρε από κοντά αλλά ο Βάτσλικ έσωσε και στο 16’ ο Γιάνκτο έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Σικ πλάσαρε από το πέναλτι αλλά ο Μάρσαλ έπεσε και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Το ματς είχε καλό ρυθμό και στο 18ο λεπτό ο Ρόμπερτσον έβγαλε όμορφη σέντρα από αριστερά και ο Ντάικς πλάσαρε όμορφα στο πρώτο δοκάρι αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω, ενώ στο 32’ ο Ρόμπερτσον βρέθηκε μόνος του στην περιοχή και πλάσαρε από αριστερά αλλά ο Βάτσλικ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Τελικά στο 42ο λεπτό ο Τσουφάλ έκανε το γέμισμα από δεξιά και ο Σικ με όμορφη γυριστή κεφαλιά έγραψε το 0-1.

Το 2ο μέρος ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό και στο 46ο λεπτό η Τσεχία έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία. Αρχικά ο Μάρσαλ είπε όχι σε σουτ του Σικ μέσα από την περιοχή και στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα βγήκε έξω στον Ντάριντα που έκανε νέο σουτ αλλά ο Μάρσαλ έσωσε εκ νέου.

Στην κόντρα ο Βάτσλικ έδιωξε ασταθώς μετά από γύρισμα ρου Ρόμπερτσον και ο Χέντρι πλάσαρε από τα όρια της περιοχής με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι της Τσεχίας και στο επόμενο λεπτό ο Ρόμπερτσον έβγαλε την κάθετη και ο Κάλας παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ αλλά ο Βάτσλικ πρόλαβε σωτήρια.

Όμως το καλύτερο ήρθε στο 52ο λεπτό. Ο Σικ είδε τον Μάρσαλ εκτός θέσης και με φοβερό πλασέ από το κέντρο έγραψε το 0-2.

Στο 55’ ο Ντάριντα έκανε το πλασέ με το δεξί από πλάγια αριστερά αλλά η μπάλα πέρασε μόλις έξω και στο 61’ Άρμστρονγκ έκανε φοβερή ενέργεια στον άξονα και πλάσαρε λίγο έξω από την περιοχή αλλά η μπάλα κόντραρε στο Κάλας και πέρασε μόλις έξω.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Τσεχίας, ο Ντάικς έβαλε την κοντινή προβολή αλλά ο Βάτσλικ έσωσε και στο 66’ ο μπάλα στρώθηκε στον Ντάικς που πλάσαρε από τα τρία μέτρα αλλά ο Βάτσλικ έσωσε εντυπωσιακά με τα πόδια!

Στο 77ο λεπτό η μπάλα στρώθηκε στον ΜακΤόμινεϊ μετά από φάση διαρκείας, ο άσος της Γιουνάιτεντ έκανε το γύρισμα από πλάγια δεξιά αλλά η μπάλα έφυγε άουτ και στο 81’ ο Χλόζεκ έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Σικ πλάσαρε από το πέναλτι αλλά ο Μάρσαλ μπλόκαρε.

Στο 84’ ο Φόρεστ έκανε όμορφη ενέργεια από δεξιά και πλάσαρε με το αριστερό αλλά η προβολή του Τσελούστκα ήταν σωτήρια και στο 90’ ο Τσουφάλ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Κρμέντσικ έβαλε την προβολή από κοντά αλλά ο Μάρσαλ έσωσε.

Ο πρωταγωνιστής – Πάτρικ Σικ: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ματς. Στο 42ο λεπτό άνοιξε το σκορ με κεφαλιά και στο 53’ πέτυχε το γκολ του τουρνουά με πλασέ από το κέντρο. Τι άλλο να κάνει;

Ο αφανής ήρωας – Τόμας Βάτσλικ: Όχι και τόσο αφανής. Ο Τσέχος γκολκίπερ είχε 5 σωτήριε επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Συγκεκριμένα η απόκρουση του Βάτσλικ με το πόδι σε πλασέ του Ντάικς στο 66’ ήτα για highlights.

Η απογοήτευση – Ράιαν Κρίστι: Ο Κλαρκ τον ξεκίνησε βασικό αντί του Άνταμς και δεν δικαιώθηκε για την απόφασή του. Ο Κρίστι αγωνίστηκε μόνο για 45 λεπτά και

Οι ενδεκάδες:

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Μάρσαλ, Ο’ Ντόνελ (78’ Φόρεστ), Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Ντάικς (78’ Νίσμπετ), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν, Κρίστι (46’ Άνταμς), Χέντρι (67’ ΜακΓκρέγκορ), Κούπερ, Άρμστρονγκ (67’ Φρέιζερ).

ΤΣΕΧΙΑ (Γιάροσλαβ Σιλχαβί): Βάτσλικ, Τσελούστκα, Τσουφάλ, Κάλας, Ντάριντα (87’ Σέβτσικ), Μάσοπουστ (72’ Βίντρα), Γιάνκτο (72’ Χλόζεκ), Μπορίλ, Σούτσεκ, Κραλ (67’ Χόλες), Σικ (87’ Κρμέντσικ).

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (ΓΕΡ). Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ (ΓΕΡ), Ράφαελ Φόλτιν (ΓΕΡ). 4ος: Γκεόργκι Κακμπάκοβ (ΡΩΣ).VAR: Μάρκο Φριτς (ΓΕΡ), Κρίστιαν Ντίνγκερτ (ΓΕΡ), Κρίστιαν Γκίτελμαν (ΓΕΡ), Αλεχάντρο Ερνάντεθ (ΙΣΠ)

90΄ Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων.

90΄ Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Κρμέντσικ, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να μην μπορεί να νικήσει τον Μάρσαλ.

87΄ Διπλή αλλαγή για την Τσεχία. Στο ματς οι Σέβτσικ και Κρμέντσικ, αντί των Νταρίντα και Σικ.

82΄ Σουτ από τον Νίσμπετ, διώχνει σε κόρνερ ο Βάτσλικ.

81΄ Καλή στιγμή για την Τσεχία. Γύρισμα από τον Χλόζεκ, σουτ από τον Σικ και απόκρουση από τον Μάρσαλ.

79΄ Νέα διπλή αλλαγή για την Σκωτία, μέσα οι Φόρεστ και Νίσμπετ, έξω οι Ο’ Ντόνελ και Ντάικς.

77΄ Καλή στιγμή για την Σκωτία, σουτ από τον ΜακΤόμινεϊ, η μπάλα έξω.

72΄ Διπλή αλλαγή για τους Τσέχους. Μέσα οι Χόζεκ και Βύντρα, έξω οι Γιάνκτο και Μάζοπουστ.

67΄ Αλλαγή και για την Τσεχία, στον αγώνα ο Χόλες αντί του Κραλ.

67΄ Διπλή αλλαγή για την Σκωτία. Στο ματς οι ΜακΓκρέγκορ και Φρέιζερ, αντί των Χέντρι και Αρμστρονγκ αντίστοιχα.

66΄ Μεγάλη φάση για την Σκωτία για το 1-2, αλλά ο Βάτσλικ νίκησε τον Ντάικς!

65΄ Καλή στιγμή για την Σκωτία. Κεφαλιά του Χάνλεϊ, απέκρουσε ο Βάτσλικ.

61΄ Σουτ του Άρμστρονγκ, ο Κάλας βάζει την προβολή και διώχνει σε κόρνερ, φλερτάροντας με το αυτογκόλ!

55΄ Ωραίο σουτ του Νταρίντα, ελάχιστα άουτ η μπάλα.

52΄ ΓΚΟΟΟΛΛ για την Τσεχία, φανταστικό, τρομερό! Ο Σικ είδε τον κίπερ της Σκωτίας εκτός εστίας και έκανε ένα απίθανο φαλτσαριστό σουτ λίγο πιο κάτω από τη… μεσαία γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

49΄ Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με τον Κάλας να βάζει την προβολή κα τον Βάτσλικ να διώχνει με υπερπροσπάθεια, κρατώντας το 0-1.

48΄ Δοκάρι για την Σκωτία, από το γυριστό σουτ του Χέντρι από το ύψος της μεγάλης περιοχής!

47′ Νέα ευκαιρία για τους Τσέχους, αυτή τη φορά με τον Νταρίντα, ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά ο Μάρσαλ έκανε εξαιρετική επέμβαση.

46΄ Απειλεί η Τσεχία, με τον Σικ να σουτάρει και τον Μάρσαλ να αποκρούει.

46΄ Αλλαγή για την Σκωτία, με τον Άνταμς να αντικαθιστά τον Κρίστι.

