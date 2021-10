Νετς – Μπακς 119-115: Παραλίγο θαύμα με Καλαϊτζάκη – Θανάση Αντετοκούνμπο, χωρίς 11 παίκτες αγωνίστηκε το Μιλγουόκι

Το δεύτερο από τα πέντε φιλικά προετοιμασίας των Μπακς ήταν ακόμη πιο ζόρικο από το προ ημερών με τους Γκρίζλις στο Μέμφις που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις περιόδους. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ στερήθηκε 11 (!) παίκτες, πήγε με μόλις εννέα στο Barclays Center του Μπρούκλιν, παρόλα αυτά τους είδε να παλεύουν με νύχια και με δόντια και με απίστευτο κίνητρο σε ένα παντελώς αδιάφορο παιχνίδι με τους Νετς του Χάρντεν, του Ντουράντ και των Χάρις, Μιλς, Όλντριτζ, Γκρίφιν.

They call his Thanasty for a reason!! 😱 pic.twitter.com/PrwV176RL2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 9, 2021