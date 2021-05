Νέος προπονητής στον Ορφέα – «Εργάστηκε για 4 χρόνια στην Ομόνοια και 6 στην Ανόρθωση…» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο κ. Παρτζίλης είναι 37 ετών και είναι κάτοχος Bachelor in Physical Education and Master Degree in Education από το Πανεπιστήμιο του Semmelweis όπως επίσης και του διπλώματος προπονητικής UEFA A, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του διπλώματος UEFA Elite Youth A.

Εργάστηκε για 4 χρόνια στην Ομόνοια Λευκωσίας ως προπονητής των ομάδων Κ21 και Κ17. Επίσης εργάστηκε για 6 χρόνια στην ομάδα της Ανόρθωσης Αμμοχώστου από διάφορα πόστα όπως Τεχνικός Διευθυντής αλλά και προπονητής των κλιμακίων Κ21 Κ19 Κ17 Κ15.