Νέο ποστάρισμα με Τιμούρ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Η Κατερίνα Κετσπάγια, έβγαλε μία ακόμα φωτογραφία μαζί με τον σύζυγο της, Τιμούρ Κετσπάγια και την ανέβασε στο Instagram, χωρίς κάποιο σχόλιο.

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