Νέο ΠΛΗΓΜΑ για ΑΠΟΕΛ: Πρόβλημα δισκοκήλης και εκτός για 3 μήνες!

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Themasports.com
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Επίσημη ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ για Τζακ Μπερν ο οποίος, μετά τον Γιώργο Εφραίμ, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω προβλήματος στη δισκοκήλη, με τον χρόνο απουσίας του να είναι στους τρεις μήνες.

Aναλυτικά: 