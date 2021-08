Νεϊμάρ: Τέσσερα χρόνια στη Ligue1 έχει λιγότερα ματς από τον Πέδρι της μιας σεζόν!

Ο Πέδρι έκανε κάτι το αδιανόητο. Στα 18 του, με την τρομερή όρεξη για μπάλα, έχοντας κάνει το ξεπέταγμά του και με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, συμμετείχε σε 72 αναμετρήσεις σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις.

Ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 το Σάββατο, με τον τελικό του ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Τα 72 παιχνίδια είναι τα περισσότερα που έχει παίξει κανείς σε μια σεζόν και είναι τρομερό το στοιχείο που αναφέρει πως ο Νεϊμάρ έχει παίξει μόλις 70 ματς σε επίπεδο πρωταθλήματος από το 2017, όταν μετακινήθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Pedri has played more games this season than Neymar has played Ligue 1 games in his whole career 🤯 pic.twitter.com/EzQPEGEe8R

— ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2021