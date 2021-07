Νεαρός ποδοσφαιριστής του Άγιαξ έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό…

Θρήνος στην Ολλανδία. Ο 16χρονος, Νόα Γκέσερ, ποδοσφαιριστής των ακαδημιών του Άγιαξ έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα αργά χθες το βράδυ όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο.

Στο αυτοκίνητο το οποίο επέβαινε ο Γκέσερ οδηγούσε ο αδερφός του και βάσει των όσων μεταφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας έχασε ακαριαία τη ζωή του.

16 year old Ajax youth player Noah Gesser and his brother were involved in a car accident last night which they both didn’t survive.

Awful news… My thoughts go out to his family & friends… ❤️ pic.twitter.com/YdFiMhkXo8

