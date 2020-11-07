Νέα κασκόλ και μάσκες για τον κόσμο του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Ενημέρωση από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας:

«ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ!!

Έναρξη πώλησης των καινούργιων κασκόλ και μασκών της ομάδας μας!

Η τιμή είναι 10 ευρώ ανά κομμάτι και οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο του σωματείου 22344080».

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ!!
Έναρξη πώλησης των καινούργιων κασκόλ και μασκών της ομάδας μας!
Η τιμή είναι 10 ευρώ ανά κομμάτι και οι…

Δημοσιεύτηκε από Olympiakos Nicosia FC στις Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020