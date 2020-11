NBA Draft 2020: Πρωτιά για Έντουαρντς, εξαιρετική θέση για Ποκουσέφσκι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Με το μεγάλο όνομα όπως ας πούμε πέρσι του Ζάιον Ουίλιαμσον να απουσιάζει, το φετινό Draft του NBA είχε μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τους παίκτες που θα διάλεγαν οι ομάδες και κυρίως οι πρώτες. Στο νούμερο 1 είχαν την επιλογή οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τους… λύκους να προτιμούν τον Άντονι Έντουαρντς.

Στο νούμερο 2 ήταν οι Ουόριορς που θέλοντας να ενισχυθούν στους σέντερ προτίμησαν τον 19χρονο και ύψους 216 εκατοστών, Τζέιμ Γουάιζμαν, ενώ στην 3η θέση οι Χόρνετς μετά από προσωπική επιλογή του Μάικλ Τζόρνταν διάλεξαν τον ΛαΜέλο Μπολ. Μάλιστα τα αδέρφια Μπολ έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν τα πρώτα που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα του Draft.

Όσον αφορά την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Πάτρικ Γουίλιαμς και Άιζαν Οκόρο που επιλέχθηκαν από τους Μπουλς και τους Καβαλίερς αντίστοιχα. Πρώτος Ευρωπαίος ήταν ο Κίλιαν Χέιζ της Ουλμ που θα παίζει στους Πίστονς στο νούμερο 7, ενώ ο Ντένι Αβντίγια έμεινε πιο πίσω από όσο θα περίμενε, αλλά ήταν στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στο νούμερο 9 με τους Ουίζαρντς να επιλέγουν τον Ισραηλινό φόργουορντ.

Έκανε αίσθηση ο Ποκουσέφσκι

Αίσθηση ωστόσο έκανε ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού επιλέχθηκε από τους Θάντερ στο νούμερο 17 που είναι το δεύτερο πιο ψηλό που επιλέγεται Σέρβος παίκτης, με τον Μίλισιτς να έχει το ρεκόρ (είχε επιλεχθεί στο 2). Ο Ποκουσέφσκι για την ακρίβεια ήταν επιλογή των Τίμπεργουλβς, ωστόσο από πριν είχε υπάρξει συμφωνία για ανταλλαγή. Μια ανταλλαγή που έστειλε τον Ρίκι Ρούμπιο στη Μινεσότα, ομάδα στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA.

Ο πίνακας του πρώτου γύρου

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα πικ του πρώτου γύρου, τις θέσεις που παίζουν και φυσικά την ομάδα που θα αγωνιστούν στον μαγικό πλανήτη του NBA.

