Μυθικό ξέσπασμα Ισπανού ρεπόρτερ λόγω Μέσι!

Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο μέσος οπαδός της Μπαρτσελόνα βλέπει κανείς στις αντιδράσεις του Κριστομπάλ Σόρια!

Ο Ισπανός ρεπόρτερ ξεσπάθωσε στην εκπομπή “El Chiringuito” λόγω της αποχώρησης του Λιονέλ Μέσι, κάνοντας λόγο για «τη χειρότερη βραδιά της ζωής μου», φωνάζοντας και βρίζοντας…

“The worst night of my life”. Someone needs to keep an eye on Cristobal Soria to make sure he gets home okay after this. pic.twitter.com/E1i9uiLhSp

