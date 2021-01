Ανάρτηση από τον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, Φράνσις Ουζόχο, με το εξής μήνυμα:

«Νέα βδομάδα, νέα ευκαιρία να συνεχίσεις να γίνεσαι καλύτερος και φυσικά νέες προκλήσεις.

Στον Χριστό μόνο»!

Δείτε την ανάρτηση του:

New week new opportunity to keep getting better and of course new challenges

IN CHRIST ALONE pic.twitter.com/ZgKV42rttB

— UZOHO FRANCIS ,M.O.N (@Uzohof) January 18, 2021