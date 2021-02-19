Μπουνόζα: «Όλοι μας υποτίμησαν φέτος, αλλά…» – Τι είπε για τη νίκη με Απόλλωνα και το ματς με Εθνικό (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, τη συνέντευξη του Βόσνιου στόπερ της Λεμεσιανής ομάδας, Γκόρντον Μπουνόζα, ενόψει του Κυριακάτικου (21/02) αγώνα στο Δασάκι με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας, για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος: