ΜΠΕΡΓΚ: «Υπάρχει μια έξτρα… διάσταση-Είναι βελτιωμένοι και όπως ξέρετε πάντα με τον ΑΠΟΕΛ…» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Οι δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ στην κάμερα της Ομόνοιας ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

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