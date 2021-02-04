ΜΠΕΡΓΚ: «Η εμφάνιση με Ολυμπιακό ήταν πολύ καλή – Να τελειώνουμε τα παιχνίδια» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο επίσημο κανάλι του “τριφυλλιού” για το αυριανό (05/02) παιχνίδι με τη Δόξα, την παρουσία της ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και για τις μεταγραφικές προσθήκες στη χειμερινή περίοδο.

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