«Μπάσιμο» για τον Ρενάτο Σάντσες (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η Γουλβς συνεχίζει να επιλέγει σταθερά την πορτογαλική αγορά για την ενίσχυση της. Ο αγγλικός σύλλογος έχει δημιουργήσει μία πορτογαλική παροικία στο ρόστερ της, ωστόσο, όλα δείχνουν πως θα μεγαλώσει και άλλο.

Σύμφωνα με την «Calciomercato», η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντος είναι έτοιμη να κάνει επίσημη κρούση στη Λιλ για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες. Ο αγγλικός σύλλογος βλέπει τον διεθνή μέσο να βρίσκει τον παλιό του εαυτό στην Γαλλία και θέλει να ξεκινήσει επαφές για την μεταγραφή του, τον ερχόμενο Γενάρη.

Ο 23χρονος χάφ αποτελούσε ένα από τα κορυφαία wonderkid της Ευρώπης και κάνει την Μπάγερν Μονάχου να δαπανήσει μέχρι και 35 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το 2016. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για εκείνον και η θητεία του τόσο στην Γερμανία, όσο και στην Αγγλία με την φανέλα της Σουόνσι, ήταν απογοητευτικές.

Το καλοκαίρι του 2019, η Λιλ τον έκανε δικό της με 20 εκατ. ευρώ και έχει καταφέρει να βρει τον παλιό του εαυτό. Από τότε, μετράει πέντε τέρματα και μία ασίστ σε συνολικά 40 συμμετοχές.

Wolves are reportedly considering a January move for Lille midfielder Renato Sanches. [source: Calciomercato]#WWFC #TalkingWolves pic.twitter.com/w4fz2MykfC

— Talking Wolves (@TalkingWolves) November 9, 2020