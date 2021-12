Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα προανήγγειλε μεταγραφές τον Ιανουάριο

Η Μπαρτσελόνα διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, με τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League να αυξάνει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση στις τάξεις των Καταλανών.

Οι “μπλαουγκράνα” έπειτα από 20 χρόνια έμειναν εκτός από τη νοκ άουτ φάση της κορυφαίας διοργάνωσης και πλέον θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League, με τον Ολυμπιακό μάλιστα να αποτελεί έναν από τους πιθανούς τους αντιπάλους.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Τζουάν Λαπόρτα, απηύθυνε διάγγελμα προς τους φίλους της Μπαρτσελόνα, όπου για ακόμα μία φορά ζήτησε τη στήριξή τους, ενώ προανήγγειλε μεταγραφές τον Ιανουάριο, προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, με τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League να αυξάνει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση στις τάξεις των Καταλανών.

Οι “μπλαουγκράνα” έπειτα από 20 χρόνια έμειναν εκτός από τη νοκ άουτ φάση της κορυφαίας διοργάνωσης και πλέον θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League, με τον Ολυμπιακό μάλιστα να αποτελεί έναν από τους πιθανούς τους αντιπάλους.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Τζουάν Λαπόρτα, απηύθυνε διάγγελμα προς τους φίλους της Μπαρτσελόνα, όπου για ακόμα μία φορά ζήτησε τη στήριξή τους, ενώ προανήγγειλε μεταγραφές τον Ιανουάριο, προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα.

Despite the difficulties, we will strengthen the first team. Now more than ever, we have to row in the same direction, and do what's best for Barça. pic.twitter.com/TUbOTd3J21

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) December 10, 2021