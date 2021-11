Μπάγερν: Ο ασταμάτητος Λεβαντόφσκι «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνεχίζει και γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μπάγερν, καθώς αυτή τη φορά πέτυχε χατ-τρικ στο 100ό του ματς στο Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στη Μπενφίκα και έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σημείωσε τρία τέρματα, επικράτησε με 5-2 της ομάδας του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

O 33χρονος Πολωνός επιθετικός δεν θα μπορούσε να γιορτάσει με καλύτερο τρόπο την 100η συμμετοχή του στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πλέον μετράει 81 τέρματα στο Champions League, ενώ έχει σκοράρει στα 8 τελευταία ματς που έδωσε και κυνηγά να «σπάσει» το ρεκόρ των 9 σερί αγώνων που βρήκε δίχτυα από το Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020. Εκτός όμως από αυτό, ο καυτός «Λέβα» με τα τέρματα που πέτυχε απέναντι στην Μπενφίκα, έφτασε τα οκτώ στην τρέχουσα διοργάνωση, όντας ο κορυφαίος της σκόρερ μέχρι τώρα.

Ο Λεβαντόφσκι συνεχίζει να κάνει αυτό που εκείνος γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον επιθετικό. Κι αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερά του, μιας και μετράει 59 τέρματα και 9 ασίστ σε 49 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί από την αρχή του 2021.

Robert Lewandowski is unreal pic.twitter.com/gGx824qasr

81 goals in 100 UCL appearances.

@Lewy_Official in 2021:

️ 49 Games

⚽️ 59 Goals

9 Assists

Give him the Ballon d'Or now. pic.twitter.com/UiiVuaxy0e

— SPORF (@Sporf) November 2, 2021