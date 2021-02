Μπάγερν και Λίβερπουλ διεκδικούν το βραβείο για την κορυφαία ομάδα της χρονιάς (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η Λίβερπουλ κατάφερε κι επέστρεψε στην κορυφή της Αγγλίας, μετά από 30 χρόνια και κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το πρώτο από καταβολής Premier League.

Από την άλλη η Μπάγερν ήταν κυρίαρχη στη χώρα της, πέτυχε το νταμπλ, κατέκτησε το Champions League τον περασμένο Αύγουστο και τα Super Cup Ευρώπης και Γερμανίας αντίστοιχα. Μία μυθική χρονιά για τους Βαυαρούς που ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο πριν από λίγες ημέρες στο Κατάρ με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ετσι, Λίβερπουλ και Μπάγερν θα διεκδικήσουν το βραβείο για την κορυφαία ομάδα του 2020 στα Laureus World Sports Awards.

Βέβαια, δεν είναι οι μοναδικές υποψήφιες καθώς το συγκεκριμένο βραβείο διεκδικούν και οι Los Angeles Lakers (NBA), Kansas City Chiefs (Αμερικάνικο ποδόσφαιρο), Mercedes AMG-Petronas (Formula 1) και η εθνική ομάδα ράγκμπι της Αργεντινής.

