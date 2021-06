Μόντριτς: Ο νεότερος και ο… γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Κροατίας!

Γράφει ιστορία με την εθνική Κροατίας ο Λούκα Μόντριτς.

Ιστορία γράφει ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς! Ο πολύπειρος και σπουδαίος χαφ έχει καταφέρει να μπει στο πάνθεον της ιστορίας με τα επιτεύγματά του, έχει κατακτήσει ένα… τσουβάλει τίτλους και συνεχίζει τις ατομικές διακρίσεις.

Ο Λούκα Μόντριτς σκόραρε κόντρα στην Σκωτία, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση. Αυτό το γκολ έκανε τον Μόντριτς τον γηραιότερο σκόρερ στην ιστορία της «χρβάτσκα» σε ηλικία 35 ετών και 286 ημερών.

Παράλληλα, ο Μόντριτς, που είναι και ο πρώτος σε συμμετοχές με την χώρα του, είναι και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της εθνικής Κροατίας αφού είχε σκοράρει σε ηλικία 22 ετών και 73 ημερών.

Απλά… θρύλος!

Oldest player to score for #CRO at a European Championships: Luka Modric (35 years and 286 days) 👴

Youngest player to score for #CRO at a European Championships: Luka Modric (22 years and 73 days) 🧒#EURO2020 pic.twitter.com/PxJUgYshVA

— Goal (@goal) June 22, 2021