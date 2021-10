Μόνοι μας και όλοι σας: Η Νιούκαστλ έχει πλέον οικονομική δύναμη όσο όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες μαζί στην Premier League!

Ένας εντελώς διαφορετικός οικονομικός χάρτης κάνει πλέον την εμφάνισή του στο ποδόσφαιρο, με τα δεδομένα να έχουν ανατραπεί, από την στιγμή που ο Μάικλ Άσλεϊ είπε το «ναι» στους Σαουδάραβες για την αγορά της Νιούκαστλ. Τα ποσά είναι αστρονομικά, αλλά οι «καρακάξες» προηγούνται με διαφορά.

Δεν είναι τυχαίο πως μόλις ολοκληρώθηκε η αγορά της Νιούκαστλ από το fund των Σαουδαράβων, οι φίλοι της ομάδας απώλεσαν τον ρομαντισμό, και ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μία έξω αγωνιστική επιτυχία της ομάδας τους.

Ο Μάικλ Άσλεϊ, ο οποίος αποτελούσε τον ισχυρό άνδρα των «καρακαξών» για 14 χρόνια συμφώνησε με τους επιχειρηματίες, έναντι 300 εκατομμυρίων λιρών, και το «we’ve got our club back», έγινε σύνθημα στο στόμα των οπαδών του συλλόγου.

Αν κάποιος άλλωστε αναζητήσει την καθαρή περιουσία του fund από την Σαουδική Αραβία, δεδομένα θα μείνει έκπληκτος. Όπως και οι υπόλοιποι ισχυροί του ευρωπαϊκού και μη ποδοσφαίρου.

Ο λόγος για περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια λίρες, ως «καθαρή» περιουσία. Για την ακρίβεια, κάτι λιγότερο από 400 δις. καθώς το ποσό που φημολογείται πως διαθέτει, «αγγίζει» τα 370 δισεκατομμύρια.

Στην σχετική, οικονομική λίστα, οι νέοι ιθύνοντες της Νιούκαστλ, βρίσκονται στην κορυφή με διαφορά. Ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Νασέρ Κελαίφι με 110 δισεκατομμύρια λιγότερα (260 δις.)

Την τριάδα συμπληρώνει ο Άραβας που διοικεί την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά το υπέρογκο μπάτζετ του, βρίσκεται 10 φορές κάτω, από το fund των Σαουδαράβων. Μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια καθαρή περιουσία, τα οποία οδήγησαν τους «πολίτες» σε τρία πρωταθλήματα την τελευταία τετραετία. Μία περίοδος κυριαρχίας, που κοιτώντας τους αριθμούς της Νιούκαστλ, δικαιολογημένα επιφέρουν ανησυχία.

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν η Λειψία, η Γιουβέντους, η Τσέλσι, η Γκάλαξι, η Άρσεναλ, η Ίντερ και η Γουλβς.

Για την ιστορία, το 50% των ομάδων εδρεύουν στην Αγγλία, και τοποθετούνται στην Premier League. Κολοσσιαίοι σύλλογοι, των οποίων το budget αποδεικνύει και επί του πρακτέου, τον λόγο που την τελευταία διετία, οι ομάδες του «Νησιού» κυριαρχούν και στις κορυφαίες, ευρωπαϊκές, διασυλλογικές διοργανώσεις. Κάτι αντίστοιχο παρά ταύτα, δεν συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο.

Ο χαμένος τελικός των Άγγλων στο Wembley από την Ιταλία στα πέναλτι, αποτελεί την χαρακτηριστικότερη απόδειξη!

Παρόλα αυτά, οι ομάδες της Premier League, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν επιθυμούσαν η αγορά της Νιούκαστλ από τους Σαουδάραβες να ολοκληρωθεί. Το εν λόγω fund άλλωστε διαφοροποιούσε κάθε είδους οικονομική συνθήκη που είχε δημιουργηθεί, σε κάθε τομέα της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, με μπροστάρη τον Ντάνι Λίβι της Τότεναμ, έγινε προσπάθεια ν’ αποτύχει μια συμφωνία με σπόνσορα για τις «καρακάξες», ενώ, μαζί με τις Λίβερπουλ, Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ υπήρξαν σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο η Premier θα μπορούσε να βάλει stop στην αγοραπωλησία.

Μάλιστα, οι 19 ομάδες της Λίγκας φέρονται να ενώθηκαν κατά της υπόθεσης της μεταβίβασης των μετοχών της Νιούκαστλ, η οποία πλέον είναι το πιο πλούσιο ποδοσφαιρικό κλαμπ σε αυτή τη νέα εποχή που ξεκίνησε με τους ανθρώπους από τη Σαουδική Αραβία.



